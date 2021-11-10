美食-KY（2723）公告2021年第三季財報，營收51億元，營業毛利30億元，雙創今年新高；稅後淨利2.7億元，每股盈餘（EPS）近1.5元，一舉超越疫情前（2019年）的同期水準。美食-KY並公告10月營收，達16.8億元、年減3.9％，累計前10月營收165億元、年增2.01％。

展望第四季，年底前為烘焙旺季，法人指出，儘管服務業有可能持續受到病毒清零政策影響，但今年為「雙反聖嬰年」，冬天氣溫可能更低，有機會推升烘焙行業買氣，後續效果值得觀察。而85度C於美國市場已連續七個月寫下同期新高，第四季也有機會貢獻合併營收可觀成長。在台灣，85度C鎖定超人氣韓劇魷魚遊戲熱潮，比照劇中最知名的關卡－戳椪糖遊戲－推出「魷魚餅乾」，吸引消費者來挑戰，11月中旬起，全台門市限量開賣，可望貢獻門市額外營收及買氣。

美食-KY第三季營收表現如同整體餐飲行業，尚未擺脫亞州市場Covid-19的逆風，因此營收仍較2019年同期減少14％。但受惠於營運效率顯著提升，毛利率及營利率都已回到與疫情前十分接近的表現。法人並觀察到，多數國際餐飲品牌第三季獲利能力較前季顯著衰退，原因不外乎全球原物料價格不斷攀升、薪資更加速上漲，惟美食-KY，第三季毛利率及營利率僅季減0.4~0.9個百分點，和往年的季節性表現沒有太大差異，生產及營運效率優於多數跨國餐飲公司。

展望未來，儘管公衛專家仍持續觀察北半球秋冬季節的疫情變化，不敢掉以輕心，但疫苗接種以及Covid藥物研發也持續有重大突破，法人對於美食-KY年底烘焙旺季以及明年度的營收及展店動能抱持樂觀看法，預期獲利能穩健成長。

美食-KY10月營收16.8億元，較去年同期減少3.9％，減幅較過去兩個月明顯改善。法人指出，10月中旬以來，大陸已經有20個省分出現本土Covid-19案例，病毒清零政策壓抑民生消費，致使服務業採購經理人指數（PMI）下滑。反觀85度C門市日均來客數及營業額，受惠成功的行銷以及新品帶動，逆勢較前月份成長。同店營收雖仍較去年同期衰退，但幅度也接連三個月改善。