宜蘭縣長林姿妙今天（10日）議會接受議員質詢，她在縣議員的追問下，重申贊同公投綁大選，會後她表示，公投她反萊豬，也強調對藻礁、生態的重視，4項公投案林姿妙3項投下同意票，只有重啟核四是反對。
縣議員簡松樹指出，3年前公投綁大選的最大受害者，是當時代表國民黨選台北市長的丁守中，最大利益者是柯文哲，因為投票還在持續，期間民進黨姚文智宣布敗選，讓原本要投給姚的票轉移給柯文哲，丁守中才因而落選。
簡松樹說，「難道你還要用公投綁大選創造第2個柯文哲？」公投不應該變成政黨對決、跟大選綁在一起，會因為夾雜政黨意識而沒辦法展現人民的意志。
縣議員陳俊宇表示，縣府員工估計有一半以上都要當選務人員，投票投到半夜12點、開票到凌晨2點，讓選務人員受盡煎熬，「站在宜蘭縣長的角色，公投綁大選有符合民眾期待嗎？」
林姿妙表示，從2018年公投結合大選的案例，應該思考如何改變過程中的缺失，讓公投過程更加順利，如果沒結合在一起，會增加經費與行政程序，可能未來年年都有選舉。
議員也關注核四等問題，但林姿妙重申，沒有安全就沒有商轉，會後林姿妙接受媒體訪問時表示，她是反萊豬、反萊克多巴胺；「珍愛藻礁」公投她強調對藻礁、自然環境的重視，盼任何住在這片土地上的人，都要疼惜這塊土地。
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