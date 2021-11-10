宜蘭縣議員簡松樹等人今天質詢縣長林姿妙對公投綁大選等公投案的立場。（李忠一攝）

宜蘭縣長林姿妙今天（10日）議會接受議員質詢，她在縣議員的追問下，重申贊同公投綁大選，會後她表示，公投她反萊豬，也強調對藻礁、生態的重視，4項公投案林姿妙3項投下同意票，只有重啟核四是反對。

縣議員簡松樹指出，3年前公投綁大選的最大受害者，是當時代表國民黨選台北市長的丁守中，最大利益者是柯文哲，因為投票還在持續，期間民進黨姚文智宣布敗選，讓原本要投給姚的票轉移給柯文哲，丁守中才因而落選。

簡松樹說，「難道你還要用公投綁大選創造第2個柯文哲？」公投不應該變成政黨對決、跟大選綁在一起，會因為夾雜政黨意識而沒辦法展現人民的意志。

縣議員陳俊宇表示，縣府員工估計有一半以上都要當選務人員，投票投到半夜12點、開票到凌晨2點，讓選務人員受盡煎熬，「站在宜蘭縣長的角色，公投綁大選有符合民眾期待嗎？」

林姿妙表示，從2018年公投結合大選的案例，應該思考如何改變過程中的缺失，讓公投過程更加順利，如果沒結合在一起，會增加經費與行政程序，可能未來年年都有選舉。

議員也關注核四等問題，但林姿妙重申，沒有安全就沒有商轉，會後林姿妙接受媒體訪問時表示，她是反萊豬、反萊克多巴胺；「珍愛藻礁」公投她強調對藻礁、自然環境的重視，盼任何住在這片土地上的人，都要疼惜這塊土地。