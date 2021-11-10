PLG高雄鋼鐵人球團今天宣布，正式與高雄長庚紀念醫院結盟，將提供給球團與球員們堅強醫護團隊與完善醫療資源，相信此次雙方合作的「鋼鐵後盾計畫」，可以讓高雄鋼鐵人球隊無後顧之憂於場上奮戰，雙方也會共盡社會責任，打出精彩比賽、參與醫療公益活動，回饋在地「雄親」。

高雄鋼鐵人球團今天在鳳山體育館與高雄長庚紀念醫院正式簽下合作備忘錄，雙方成為合作結盟夥伴。高雄鋼鐵人球團董事長黃哲寬表示，球隊很榮幸可以跟台灣知名醫療集團、高雄在地權威醫療體系合作，相信有了這麼頂尖的醫療團隊作為球隊後盾，必能讓球隊鋼鐵意志更堅固、堅定，再次感謝高雄長庚紀念醫院與球團合作。

高雄長庚紀念醫院將在賽事期間提供駐點醫師服務，為了就是要在第一時間保護球員，同時延長球員的運動生涯，高雄長庚紀念醫院陳武福副院長及運動醫學科陳仁宏主任今天出席簽約儀式。

陳武福副院長表示，醫院很開心可以成為高雄鋼鐵人球團策略夥伴，我們運動醫學中心醫療團隊在陳主任的帶領下，團隊一直以來盡心盡力為台灣的運動選手們提供良好的醫療合作服務，陳主任在下肢膝關節及踝關節都擁有非常專業的專長技術，在對於下肢容易造成傷害的籃球項目可達到更精準評估及治療，這次可以跟高雄鋼鐵人球團合作，相信可以為高雄籃球打造更完善的體制。