旅居英國的49歲日本藝術家安竹麗奈（Rina Yasutake）2018年被發現陳屍自宅床墊，發現時遺體已經木乃伊化，與她同住的3名家人不僅沒有報警，還購買大量酒精替她擦拭身體，相伴遺體達6周，英國法官昨（9）日決定不對家屬判刑，指出案例特殊，家屬經歷相當罕見的精神折磨。

Family spared trial over mummified remains of woman found on mattress https://t.co/r3VlY0tGBS — The Guardian (@guardian) November 9, 2021

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《太陽報》（The Sun）報導，2018年9月，英國北約克郡（North Yorkshire）一間藥局員工注意到一對日本男女購買「大量」手術用酒精的舉動不尋常，他們身上還飄出「死屍」味道，因此向警方報案，提到他們用酒精清理名叫安竹麗奈的人。

警方前往這對男女的住所後，在樓上臥室床墊上發現安竹麗奈的遺體，當時遺體已經呈現「高度腐化、甚至達到明顯木乃伊化」的階段，警方研判安竹麗奈死亡時間達6周。

The body found in #Helmsley earlier this week has been identified as Rina Yasutake, aged 49. Police area appealing to anyone who knew her to come forward. If you can help, please call us on 101, option 1 & quote incident 12180179672. more info here: https://t.co/Ld19keY8q8 pic.twitter.com/GfQObpvLwa — North Yorkshire Police (@NYorksPolice) September 28, 2018

後續與安竹麗奈同住的78歲母親安竹美智子（Michiko Yasutake）、55歲姊姊安竹義香（Yoshika Yasutake）、49歲弟弟安竹孝弘（Takahiro Yasutake）就被控未合法安葬安竹麗奈的罪名，3人於2020年10月表示不認罪。

審理這起案件的英國法官莫瑞斯（Sean Morris）昨日宣布，這起案件將以「控罪存檔」（lie on the file）作結，代表審判無限期押後，但也不會撤銷告訴。

莫瑞斯說3名被告經歷「極其罕見的精神折磨」，為這起刑事案件創造了相當特殊的情況，他說案件有「高度不尋常狀況」，因此讓他決定以「控罪存檔」作結，「特殊案件及特殊情況需要特殊處置。」

檢察官昨日並未針對這起案件提出證據，御用大律師桑迪福德（Jonathan Sandiford）也表示，這起案件若繼續審判並不符合公眾利益。

據悉社福單位後續將造訪安竹一家三口。

警方並未公布安竹麗奈的死因，據信她是自然身亡，警方排除他殺。

安竹麗奈是一名極有天份的藝術家，她的中學時期同學馬修絲（Sarah Matthews）說，兩人在1980年至1986年就讀當地的瑪莉王后（Queen Mary’s）女子寄宿學校，期間有2年還是室友，她形容安竹麗奈是非常用功的學生，未來一片光明，很有藝術天份，是很可愛的女孩，雖然安靜、好學，但也很有幽默感，非常積極參加學校活動，畢業後她以為安竹麗奈就讀劍橋大學。

馬修絲對安竹麗奈的死感到非常震驚及難過。