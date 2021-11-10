旅居英國的49歲日本藝術家安竹麗奈（Rina Yasutake）2018年被發現陳屍自宅床墊，發現時遺體已經木乃伊化，與她同住的3名家人不僅沒有報警，還購買大量酒精替她擦拭身體，相伴遺體達6周，英國法官昨（9）日決定不對家屬判刑，指出案例特殊，家屬經歷相當罕見的精神折磨。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、《太陽報》（The Sun）報導，2018年9月，英國北約克郡（North Yorkshire）一間藥局員工注意到一對日本男女購買「大量」手術用酒精的舉動不尋常，他們身上還飄出「死屍」味道，因此向警方報案，提到他們用酒精清理名叫安竹麗奈的人。
警方前往這對男女的住所後，在樓上臥室床墊上發現安竹麗奈的遺體，當時遺體已經呈現「高度腐化、甚至達到明顯木乃伊化」的階段，警方研判安竹麗奈死亡時間達6周。
後續與安竹麗奈同住的78歲母親安竹美智子（Michiko Yasutake）、55歲姊姊安竹義香（Yoshika Yasutake）、49歲弟弟安竹孝弘（Takahiro Yasutake）就被控未合法安葬安竹麗奈的罪名，3人於2020年10月表示不認罪。
審理這起案件的英國法官莫瑞斯（Sean Morris）昨日宣布，這起案件將以「控罪存檔」（lie on the file）作結，代表審判無限期押後，但也不會撤銷告訴。
莫瑞斯說3名被告經歷「極其罕見的精神折磨」，為這起刑事案件創造了相當特殊的情況，他說案件有「高度不尋常狀況」，因此讓他決定以「控罪存檔」作結，「特殊案件及特殊情況需要特殊處置。」
檢察官昨日並未針對這起案件提出證據，御用大律師桑迪福德（Jonathan Sandiford）也表示，這起案件若繼續審判並不符合公眾利益。
據悉社福單位後續將造訪安竹一家三口。
警方並未公布安竹麗奈的死因，據信她是自然身亡，警方排除他殺。
安竹麗奈是一名極有天份的藝術家，她的中學時期同學馬修絲（Sarah Matthews）說，兩人在1980年至1986年就讀當地的瑪莉王后（Queen Mary’s）女子寄宿學校，期間有2年還是室友，她形容安竹麗奈是非常用功的學生，未來一片光明，很有藝術天份，是很可愛的女孩，雖然安靜、好學，但也很有幽默感，非常積極參加學校活動，畢業後她以為安竹麗奈就讀劍橋大學。
馬修絲對安竹麗奈的死感到非常震驚及難過。
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