桃園市國民黨籍市議員10日站上中壢街頭為公投宣講，舒翠玲、涂權吉、徐玉樹、梁為超、周玉琴依序上台宣講，眾人齊喊「四個都同意，台灣更有力」。（賴佑維攝）

桃園市國民黨籍市議員10日站上中壢街頭為公投宣講，舒翠玲、涂權吉、徐玉樹、梁為超、周玉琴依序上台宣講，眾人齊喊「四個都同意，台灣更有力」。痛批萊豬、核電、藻礁問題，呼籲民眾一起投同意票。

徐玉樹表示，希望大家為台灣食安，節省公帑站出來投票。他說，現在到處缺電，政府卻提出成本非常高的太陽能。他也批評，現在的政府高官過去大聲疾呼，瘦肉精不能吃，要求零檢出，可是他們現在卻要我們吃萊豬。徐又說，美豬不等於萊豬，呼籲大家公投要投同意。

周玉琴也說，是反萊豬，不是反美豬，呼籲大家公投都要投同意，讓台灣更有骨氣。涂權吉表示，美國跟歐盟認同核能是綠色潔淨能源，拜託大家支持核四重啟。

「民進黨想用身體健康，測試美國誠意！」舒翠玲表示，桃園市議會已經要求肉品不可以有瘦肉精，日本核災毒品不得進入台灣，但自治條例卻被行政院不予核定。舒也提到，藻礁並非三接外推就能避開。

梁為超呼籲，過去蔡英文、桃園市長鄭文燦都支持藻礁永存，但執政後卻破壞藻礁，根本兩種標準。他也說，未來會到各個區域宣講，告訴民眾12月18日公投的重要性。