搶攻冬季鍋物商機，台北凱達大飯店宣布，今年冬天推出四款獨具特色的「暖冬極品風味鍋」，功夫湯底加上精選食材，外帶再享9折優惠，除了有香氣迷人的「甘蔗頭麻油雞」、湯頭甘醇濃厚的「淮陽沙鍋魚頭」、肉質香嫩的「酸白菜羊腩鍋」，還有今年主打的「小清新椒麻雞」，獨特清新香氣及微辛麻口感，挑起嗑鍋的慾望。

台北凱達大飯店行政主廚戴于益表示，將顛覆大家對椒麻雞的想像，創意研發風味鍋物「小清新椒麻雞」，肉質細緻的仿土雞與大紅袍、花椒、尖椒等獨家辛香料配方一同爆炒，加入豬大骨及雞骨精心煉製8小時的濃郁高湯，最後放入的精粹藤椒油與新鮮青花椒，猶如畫龍點睛般散發清新香氣及微辛麻口感，層層交疊出一鍋令人魂牽夢縈的頂級椒麻滋味。搭配爽滑彈牙的紅薯粉條，吸滿椒麻湯汁讓人大呼過癮，單吃雞肉還可搭配微辣的主廚特調麻油腐乳醬，同時享受兩種不同的口味。

香氣四溢的療癒美味「甘蔗頭麻油雞」，嚴選醇香濃郁的上等麻油、薑片、肉質紮實的仿土雞腿肉煸香後，加入米酒與精煉的老母雞湯用文火慢燉，再放入甘蔗頭讓湯頭帶點微甜溫和的口感與隱然深層的香味，養生溫補的滋味扣人心弦。

喝一口就能感受到濃郁鮮味的「淮陽沙鍋魚頭」，將重達2.5公斤重的鰱魚頭炸至兩面金黃使肉質更Q彈，加入精煉高湯後燉煮，有別於一般台式砂鍋魚頭使用沙茶提味，淮陽口味則使用主廚秘製豆瓣醬增添湯頭滑順濃郁的獨特風味，再佐以精選配料：白菜、川丸子、餃類，澎湃又滿足，冷天裡來一鍋，真是一大享受。

嗜羊饕客首選之「酸白菜羊腩鍋」，酸白菜鍋的靈魂酸白菜為古法醃製、天然發酵，選用澳洲當地不帶羶味的黑草羊腩，燉煮出酸香爽口且溫潤回甘的極品鍋物，滋補去寒的羊腩亦可佐以主廚秘製的花生腐乳醬，別有一番風味。