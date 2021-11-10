台銀宣布，自110年11月10日起，於台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行及營業部，上架銷售「日本郵便制度150周年紀念彩色精鑄銀幣」，每枚售價新臺幣4998元。

日本明治維新時期，進行多項現代化改革，其中重大改革之一為1871年創建的日本郵便（郵政）制度。在此之前的日本江戶時代，書信係依靠職業為「飛腳」的人徒步寄送，但送信時間不甚規律。自建立郵便制度後，大幅改善問題，並實施全國郵費統一、郵局儲金制度等，為日本奠定了走向現代化的基礎。

日本造幣局為慶祝日本郵便制度150周年，精心設計鑄造本枚彩色精鑄銀幣。此次台銀銷售的紀念幣，銀幣主題面取材自日本畫家久保田米僊1890年代作品「郵便現業繪卷第六圖」，寫實描繪了明治時期郵件裝載的工作情景；右側為日本1949年啟用的第一號紅色圓形郵筒，充分展現了明治時代的藝術風格及歷史風貌。

銀幣背面鐫有舊東京中央郵局正門，入口處上方「〒」為代表日本郵政系統的識別標誌；幣面外圈鐫刻「郵便制度150年」字樣。銀幣採精鑄等級工法鑄造，幣面呈現特有的鏡面光澤，襯托出亮麗飽合的彩色主題圖案，充份展現日本造幣局的精湛工藝。

台銀指出，本款精鑄銀幣每枚重量31.1公克，含銀千分之999，面額1000日圓，發行年份為令和3年，採限量發行，每枚均附有精美收藏盒及保證書，台銀並加碼贈送透明壓克力雙面展示盒一個，不論個人珍藏及饋贈親友都適合。