日本政府已確定政策方針，將從今年12月起開始施打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；至於職場接種的部分，如果條件都齊備的話，將以2022年3月作為施打目標。

截至11月9日止統計，日本已有逾74%民眾接種完兩劑疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，為因應下一波疫情，首相岸田文雄將於11月12日表明防疫對策全貌，而目前已知草案部分內容。

有關疫苗接種，日本政府將於12月開始施打第3劑，只要距離第2劑接種已逾8個月，有意接種的民眾都可以接種。

至於職場接種，只要接種完第2劑的民眾幾乎全都被允許的話，將以2022年3月為目標進行第3劑接種。

為推動治療藥物的研發，日本政府將提供每一項治療藥物最多約20億日圓研發費用協助，目標是希望今年內能讓供輕症患者服用的口服藥問世。

另外，以因健康理由等無法接種疫苗的人為對象，到2022年3月前，都可不用預約就接受PCR篩檢；一旦疫情再度擴大，基於各地方政府判斷，就算沒有症狀也可以免費接受篩檢。

日本政府將在年底前將疫苗接種證明書數位化，讓在日本境內也可以使用。日本政府將於12日舉行對策本部會議，彙整載入上述內容的防疫對策全貌。