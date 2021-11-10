「圖赫里勒」號（PNS Tughril）

中國船舶集團（CSSC）週一在聲明中說，054A/P型護衛艦在上海滬東中華造船的交艦入役儀式中，交付巴基斯坦海軍。中方將為巴國打造4艘054型護衛艦，而這是其中的首艦，已命名為「圖赫里勒」號（PNS Tughril）。

據《防務新聞》（Defense News）10日報導，在巴基斯坦的海軍現代化計畫中，054A/P型護衛艦是最強大的水面艦，目的在於扭轉與印度間傳統的不平衡。

巴基斯坦駐中國大使哈克（Moin ul Haque）說，「圖赫里勒」號服役揭開了中巴友誼的新篇章。他強調，在相關地區整體安全的背景下，它將加強巴基斯坦海軍因應海上挑戰的能力，以確保海上防禦，並維護印度洋的區域和平，穩定與力量平衡。

Commissioning Ceremony of @PakistanNavy first Type 054 A/P Frigate, PNS #TUGHRIL held at China. Ambassador of Pakistan to China, Mr Moin ul Haq @PakAmbChina graced occasion as Chief Guest.

1/2 pic.twitter.com/tCY1K3SDkN — DGPR (Navy) (@dgprPaknavy) November 8, 2021

不過，巴基斯坦海軍並未回應，中方是否將如期交付剩下3艘054A/P型護衛艦。巴國是中方054A/P型護衛艦的第一個海外顧客，2017年買了兩艘，2018年又訂購了兩艘。而軍艦從2021年起交付，這也是中國至今出口的軍艦中，戰力最強大的一款。

054A/P型護衛艦是專為巴基斯坦打造，裝備了SR2410C 遠程和 517/SUR17B 型對空監視雷達。先前有報導推測，它們會武裝超音速反艦飛彈，還有/或是巴國的「鏢槍」（Harbah）反艦/攻陸巡弋飛彈。

Congratulations! The first Type 054 A/P frigate (hull number 261) successfully handed over to Pakistan Navy. #Pakistan

(Image via wb/利刃斩海飞剪艏） pic.twitter.com/nE9fCcnLUK — 彩云香江 (@louischeung_hk) November 8, 2021

然而，美國智庫國際評估暨戰略中心（International Assessment and Strategy Center）資深研究員費學禮（Richard Fisher）說，隨著巴基斯坦P282艦載彈道飛彈曝光，大家可以撇開原本的推測。

他指出，「圖赫里勒」號服役的照片證實，P282是以中國航天科工集團（CASIC）的CM-401高超音速短程反艦彈道飛彈為基礎所研製，能避開攔截，據說飛行速度可達6馬赫。

費學禮同時強調，054A/P充滿彈性，「圖赫里勒」號就如同中方海軍的054A型護衛艦般，有32聯裝垂直發射系統（VLS），可以武裝各式防空飛彈、艦載和攻陸巡弋飛彈，還有反潛飛彈。此外，054A/P還搭載了海紅旗-16中程防空飛彈，以提供區域防禦能力。自從巴基斯坦租用美國布魯克級（Brooke-class）護衛艦的合約1994年到期後，就和鄰國存在戰力差距。