邁入第23年的高雄市立社會教育館周末蚊子電影院，是許多高雄巿民共同回憶，也是全台歷史最久的露天電影院之一。社教館10日宣布，今年的蚊子電影院將推出迪士尼經典懷舊動畫，號召當年看過的小小孩一起來回味。

蚊子電影院從每年11月至隔年2月每雙周六晚上7點在社教館戶外露天劇場播放。1999年開播後，迄今累計播過500多場，除颱風及春節外，風雨無阻。觀影民眾從創辦之初的數十人，也曾因為播映《鐵達尼號》，來了1400多人。

當年催生的社教館館長沈坤佑透露，蚊子電影院曾因經費不足，無力購置高價賣座片，導致進場數低，差點吹熄燈號的窘境，後來爭取經費提升投影機畫素，打造播放螢幕牆，並有在地企業盛餘鋼鐵的贊助，因此播放至今。

疫情影響，國內外影片驟減、挑片不易，但為了不讓粉絲們失望，社教館今年特別規畫「經典懷舊迪士尼動畫系列」電影，首場於11月13日播放《獅子王》，11月27日《阿拉丁》、12月11日《花木蘭》、12月25日則有《美女與野獸》。