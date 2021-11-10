疫情不只打擊餐飲業，經濟部統計處今天發布2021年第三季「專業技術服務業」營業額統計，在疫情警戒下，展覽活動停辦設計接案下滑、婚紗攝影案子也大減，整體營收年減3.6％，連2個月衰退。金額僅776億元，更是8年來同季最低。

至於「電腦及資訊服務業」、「租賃業」兩類，前者業營業額1130億元，有年增13.5％好成績，後者351億元，是微增0.5％。

統計處表示，電腦及資訊服務業中的電腦程式設計業，第三季有849億元，為歷年同季新高，年增14.4％，主因電腦軟硬體設備需求擴增，加以企業規劃網路資安、網路儲存伺服器系統建置等多元整合服務倍增所致。

不過專業技術服務業營業額776億元、年減3.6％，是連兩季負成長，也是在2013年單季751億元後，同季繳出的最低數字。

統計處解釋，主要是廣告業及市場研究業，數位、平面媒體廣告收入減少；專門設計業受COVID-19疫情影響，展覽活動設計承攬減少，加以室內設計、商業平面廣告設計等接案量下滑；攝影業亦受疫情影響，婚紗及室內、戶外攝影業績衰退，營收更年減超過34％。但是管理顧問業因研發服務、企業經營等顧問諮詢業務提升，業績有上升。

租賃業營業額中的機械設備租賃業，雖營造用及工業用機械設備租用需求增加，惟受疫情影響，辦公事務用及展覽會場活動硬體設備租賃業績下滑，致年減6.1％；個人及家庭用品租賃業因受疫情影響，戶外運動、影視器材設備及娛樂活動用品出租也衰退，所以整體只微增0.5％。