溫昇豪（右）與林柏宏出席《茶金》、《2049》媒體茶敘，替新戲造勢。（瀚草影視提供）

溫昇豪對《茶金》極具信心。（瀚草影視提供）

《2049》男主角林柏宏接下金馬獎主持棒。（瀚草影視提供）

由瀚草影視製作的台視、myVideo未來影集《2049》正在熱播，公視時代生活劇《茶金》也將重磅登場，年代背景橫跨1949年到2049年的兩劇男主角林柏宏與溫昇豪10日聯手為戲造勢，兩人從《火神的眼淚》再度合體，其中溫昇豪穿越百年，兩部戲都有演出，《茶金》飾演充滿時代包袱、有著心理創傷的美軍戰俘，《2049》則客串心理諮商師。日前影帝黃秋生曾嚴詞批判《斯卡羅》及演員表現，溫昇豪很有信心地說，《茶金》不怕黃秋生看，「我有請李杏跟他講，覺得他一定會喜歡、百分之百，沒理由被挑剔！」

林柏宏劇中因為兒時被家暴，有了孩子後自己也成了家暴男，為情緒問題求助心理諮商師林子熙，而他在《火神》也同樣有著創傷後壓力症候群，拍攝過程中同樣壓力很大，慶幸當時有溫昇豪在片場常跟大家「喇滴賽」排解負面情緒；而在《茶金》中自帶憂鬱感的溫昇豪，私下經常為朋友排憂解難，坦言自己當然也有憂傷一面，但在群體之中不會表現出來，有一套自己的排解方式，也從沒找過心理醫師，「我都自己排解，去運動。」

他說，人有好幾面，憂傷都是留給家人、最親密的人，在外面就是要打仗，男人總是這樣壓抑克制自己的脆弱，「但時代在改變，我還是希望男人也可以哭、可以表現出脆弱一面。」他也慶幸自己除了運動，還有健全的家庭、親子生活，即便有憂鬱時候，也可以從他們身上找到一些希望和力量。

林柏宏在《2049》首次當爸爸，33歲的他笑說：「滿開心的，跟以前（角色）滿不一樣的。」他也靠著身邊已當爸媽的朋友練習如何帶小孩，還帶出心得來，自豪「我很會治小孩，小朋友都很愛我」。溫昇豪則認為，男星過30歲演爸爸很正常，還舉自己演《犀利人妻》時也才32歲，還搞笑稱：「我那時已經出軌了！」

林柏宏將主持今年金馬獎頒獎典禮，沒有主持經驗的他笑說：「我也很好奇為什麼會找我。」透露製作單位一開始用很輕鬆的方式和他聊，問他要不要來表演一下、來主持、不然找個搭擋好了，逐步讓他卸下心房，後來就只剩「主持人」選項，總監陳鎮川一直鼓勵他，會有充足時間準備、團隊會一起幫忙，讓他點頭答應，最近的他都忙著看入圍影片勤做功課。

談到《茶金》劇情，溫昇豪透露他在片中有戀愛戲份，但情感處理得很克制，肢體互動也是「止於禮」，他也坦言近年很怕拍「情慾親密戲」，錊近看了幾部作品後還問了黃健瑋、黃尚禾等演員好友，發現大家竟然都說敢演，連林柏宏都說「演啊」，他坦言情慾戲是自己的罩門，覺得把慾望、貪婪放在最原始的性上，真的太赤裸，「還是有點怕怕的」。溫昇豪也預告，《茶金》從第六集開始要請觀眾準備衛生紙，劇情會相當催淚、後座力很強。