邱姓男子涉嫌持改造手槍及毒品，遭苗栗縣警方在苗栗高鐵站查獲。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

專在南部活動的邱姓毒販，日前搭乘高鐵北上苗栗涉嫌交易毒品，經苗栗縣刑大布線得知情資，派員前往苗栗高鐵站埋伏查緝多日後，當場查獲邱某持有毒品，並在邱某隨身背包中，搜出1把上膛的改造手槍，幸好警方提早行動制住邱某，才免於在人來人往的高鐵站內發生槍擊事件。

苗栗縣刑大偵2隊是在月前接獲情資指出，有毒販專門利用高鐵當作運毒交通工具，來往南北等地交易毒品，幹員們布線多月後，得知有毒販將現身苗栗高鐵站交易，於是報請苗栗地檢署檢察官徐一修指揮，出動大批幹員前往埋伏緝查。

警方在苗栗高鐵站埋伏多日後，發現邱姓男子獨自搭乘高鐵抵達苗栗高鐵站，離開列車時神情緊張，並躲入廁所行跡可疑，警方尾隨進入廁所盤查，在邱的隨身包內查獲1把已上膛的仿金牛座改造手槍、制式子彈5顆及愷他命1包等證物。

警方發現，邱某長期涉足毒品交易，為防黑吃黑，所以隨身攜帶槍枝防身，並隨時將子彈上膛，以備隨時火併。只是，邱搭乘高鐵抵達苗栗站，不防已有警方盯梢，來不及抽槍才一舉被警方制伏，警方詢後依法移送苗栗地檢署偵辦。

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