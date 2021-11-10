櫃買中心10日上櫃審議委員會審議通過廣閎科技公司（6693）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，廣閎科技主要從事功率金氧半場效電晶體及無刷直流馬達驅動控制模組等之研發、設計與銷售，董事長為林明璋，推薦證券商是兆豐證券及凱基證券，申請時資本額4億640萬元。
廣閎科技2020年合併營業收入為8億6044萬元，稅後淨利為2926萬元，每股盈餘為0.72元。2021年上半年之合併營業收入為5億5071萬元，稅後淨利為3687萬元，每股盈餘為0.90元。
櫃買中心10日上櫃審議委員會審議通過廣閎科技公司（6693）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，廣閎科技主要從事功率金氧半場效電晶體及無刷直流馬達驅動控制模組等之研發、設計與銷售，董事長為林明璋，推薦證券商是兆豐證券及凱基證券，申請時資本額4億640萬元。
廣閎科技2020年合併營業收入為8億6044萬元，稅後淨利為2926萬元，每股盈餘為0.72元。2021年上半年之合併營業收入為5億5071萬元，稅後淨利為3687萬元，每股盈餘為0.90元。
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