劍麟（2228）自結10月合併營收2.81億元，月增2.04％、年減26.75％，劍麟指出，雖因大陸十一長假、工作天數較少，且車用晶片短缺問題仍猶存，但在主要客戶的拉貨力道保持穩健態勢下，10月營收仍較9月成長2.04％。劍麟累計前十月合併營收30.51億元，年增12.73％。

劍麟表示，由於集團近年積極擴張汽車事業的業務接單布局，受惠於平均每車搭載主被動式安全配件規格的數量持續增加，催動了劍麟與主要客戶積極開發技術升級之安全零組件，也推進整體的備貨力道逐步增溫，挹注劍麟10月營收即便在車用晶片短缺不利因素籠罩，且十一長假工作天數影響下，逆勢繳出月增2.04％成績的主要原因。

劍麟認為，電動車的技術賽跑已成為品牌車廠必然執行的重點項目，劍麟已與主要客戶積極針對旗下三大主被動式安全相關零組件做技術升級開發，目標朝向輕量化、智能化、電動化等進程，雖日前全球車用晶片短缺仍為汽車供應鏈帶來生產排程彈性度的挑戰，但安全相關零組件也仍是各種車款標準配備，創造劍麟整體訂單保持良好的能見度，隨著汽車產業正值第四季旺季下，有助主要客戶回補庫存的力道拉升，將對劍麟整體營運帶來正面的挹注。