宏佳騰（1599）公布第三季財報，前三季營收26.20億元、年增15.81％，稅後淨利2.79億元、年增61.27％，EPS達3.8元，續創同期新高。

第三季單季營收10.76億元、年減3.58％，稅後淨利1.23億元、年減3.91％，EPS為1.69元。

此外，宏佳騰自結10月營收2.84億元、年減1.79％；累計前十月營收29.05億元、年增13.81％。

宏佳騰表示，第三季單季營收獲利較去年同期略減，主要原因是今年第三季受到疫情影響，內銷較不理想，但9月起不但疫情趨緩，10月五倍券商機也開始發酵，使得宏佳騰業績重新回溫。

宏佳騰表示，智慧電車部分10月接單逾1400張，領牌也有965張，創下今年單月最佳成績。另根據經工業局電動機車產業網截至11月9日的統計資料顯示，110年度申請電車購車補助數量為62248輛（不含法人領牌），前三名分別為Gogoro 50427輛 （81％）、宏佳騰5976輛（10％）、摩特動力1553輛（2％）。

為搶五倍券商機，宏佳騰在11月底前也推出購車最高可省3.7萬元（包含振興券5000元、雙北購置電車加碼補助8000元、汰舊換新補助1.9萬元，以及宏佳騰振興五倍券加碼優惠5000元）的優惠購車活動，Ai-1 Sport電動機車最低入手價只要52980元起（不含牌險）。

宏佳騰表示，目前外銷沙灘車訂單及出貨穩定，國內市場也可望受惠五倍券商機帶動推升營收，樂觀看待今年整體營運表現。