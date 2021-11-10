↑女神卡卡在紅毯大方秀出性感網襪裹覆的美腿。（UIP提供）

↑女神卡卡紫氣逼人的禮服是《Gucci：豪門謀殺案》首映上最搶眼的配件。（UIP提供）

↑女神卡卡（右起）、亞當崔佛、傑瑞德雷托在《Gucci：豪門謀殺案》建立起革命情感。（UIP提供）

女神卡卡將在改編真實事件的新作《Gucci：豪門謀殺案》中，化身1995年買兇謀殺前夫、前Gucci董事長毛里齊奧古馳（Maurizio Gucci），因而被判26年刑期的派翠琪亞雷吉亞尼（Patrizia Reggiani ），該片在當地時間9日晚於英國舉行首映，女神卡卡以一席紫氣逼人的薄紗裝現身，不時將長袖與後擺舞上空中，露出穿著黑網襪的長腿，白金髮色冷艷動人，巨星架勢驚艷全場。

派翠琪亞被義大利媒體封為「黑寡婦」，當年冷血行徑震驚全球，更讓Gucci王朝亮麗時尚背後的金權愛恨攤上檯面，女神卡卡昨坦言詮釋這樣黑暗的角色，確實影響了自己的身心，「但那是我藝術工作的一部分，必須近靠人物受到的傷痛」。卡卡坦言要扮演一個兇手並不簡單，但縱使派翠琪亞招致千夫所指，她仍看得到角色柔軟的那一面，「我不相信她身上有著謀殺的基因，我相信她是被逼迫到窮途末路，才犯下這場謀殺」。

女神卡卡在拍攝《Gucci：豪門謀殺案》的前後18個月中全程都維持在角色裡，至今尚未完全擺脫角色的箝制，以《一個巨星的誕生》入圍奧斯卡影后的她，透露花了好幾年才放下當時的角色，這次恐怕也要面臨相同考驗，表示昨晚她刻意選擇穿戴與派翠琪亞訂婚戒指設計相近的戒指，「我能感覺到她在我體內，可能要花好幾年（才能完全離開角色）」。

《Gucci：豪門謀殺案》由雷利史考特（Ridley Scott）執導，聚集女神卡卡、亞當崔佛（Adam Driver）、艾爾帕西諾（Al Pacino）、傑瑞德雷托（Jared Leto）等豪華陣容，其中傑瑞德雷托在片中再度自毀俊俏外型，靠特效化妝變形成老態龍鍾的設計師保羅古馳（Paolo Gucci），她與卡卡都斜槓音樂與電影界，兩人很快就建立起革命情感，他說：「我最愛的是她的勇氣，她是個完全無懼的人，能跟她合作實在太有趣了。」

而飾演毛里齊奧古馳的亞當崔佛則透露，雷利史考特拍片的方式迅速，同場景拍攝的次數極少，和他習慣的工作方式大不相同，「他講求的是第一次的直覺，我超愛他這點，而且他是最不做作、最風趣的人」，並透露他與女神卡卡在拍攝前花了兩周長時間排練，「雷利主導了基調，讓我們能自由合作，所以這是個夢想中的工作」。《Gucci：豪門謀殺案》預計明年1月在台上映。