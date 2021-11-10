雲林縣口湖鄉成龍溼地經觀樹教育基金會營造，已成為全台地層下陷區域從劣勢翻轉為優勢的首例，基金會並成立溼地偵探社，邀集社區居民、學子共同記錄候鳥生態，近日統計近5年來資料，發現候鳥出現「晚到晚走」趨勢，原因可能是氣候暖化、地層下陷導致泥攤地面積縮減等因素。

口湖鄉成龍溼地原為農田，因地層下陷與颱風侵襲泡在海水中成為廢耕地，後由林務局於2009年起以「生態休耕」方式保留溼地，並與觀樹教育基金會合作進行「成龍溼地社區學習參與計畫」，目前已成為台灣西南沿海重要的生態熱點。

觀樹教育基金會主任郭淑貞表示，成龍溼地經過多年經營，已於2019年7月列為國家重要溼地，吸引黑面琵鷺等118種鳥類棲息，近幾年黑面琵鷺頻頻現身成龍溼地，記錄數量最多1次超過50隻，大批生態資料可做為日後溼地營造的參考。

郭淑貞說，不少愛鳥人士最近向基金會反映，已經11月了，成龍溼地的冬候鳥寥寥無幾，尤其是小型鷸科的蹤影少之又少，經過分析，原因可能是溼地水位變高、泥攤地面積減少，以及冬候鳥因氣候變遷，才會出現「晚到晚走」趨勢。

郭淑貞進一步分析，溼地偵探社將近5年的數據做成折線圖，發現較大的變化在於9、10月候鳥季初期，候鳥總量有逐年減少的趨勢，到了12月、1月，候鳥總量有逐年增加的趨勢。

溼地偵探社指出，溼地水位變高、泥攤地面積減少，可能與地層下陷、地球暖化海平面上升、周邊養殖形態改變有關，地球暖化也可能造成候鳥「晚到晚走」現象，值得相關單位持續深入探討。