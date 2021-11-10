成大生科系主任陳宗嶽（左1)帶領團隊研發智慧魚苗生產系統。（成大提供／曹婷婷台南傳真）

成功大學生物科技與產業科學系主任陳宗嶽率領團隊，花3年時間，開發全自動「智慧魚苗生產系統」，大幅減少6成以上人力，育成率提高10倍以上，已與1家光電公司完成簽約技術移轉、3家接洽中，未來技術移轉給養殖業者，將改善養殖人口老化、人力短缺問題。

成大「智慧魚苗生產系統」位於安南校區實驗養殖場，是全台首座全自動化養殖魚場，由生科系主任陳宗嶽帶領生物科技、養殖、自動化機械、資工、通訊及資安等20名跨領域人才共同研發，今年榮獲科技部「未來科技獎」肯定。

陳宗嶽表示，傳統人工育苗耗費人力也費工，以1個魚苗養殖場來說，至少需約4名人力照顧，反觀，智慧育苗則是1人控制3、4個育苗場，而且，透過手機、平台即可監控。此外，智慧育苗場從傳統室外移到室內養殖，無須日曬雨淋，養魚還能吹冷氣，加上有智慧育苗參數可供參考，新手也能穩定育成，有機會吸引年輕人投入，幫助產業永續發展。

陳宗嶽說，目前以石斑為主要實驗魚種，特色是每個步驟都自動化，可自動偵測魚苗尺寸大小，給予適合大小的藻類、餌料生物（輪蟲、豐年蝦、橈腳類），育成率可穩定達到3至5％，比一般育成率千分之三，提高逾10倍。

生科系研究助理廖紹文9年前曾創業經營石斑育苗場，由於傳統養殖場不穩定因素多，疲於應付突發狀況，幾乎24小時待命，導致健康亮紅燈，才輾轉到成大擔任研究工作，如今協助研發智慧育苗有成，對新手投入養殖業，有一定的加分效益。