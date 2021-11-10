為宣傳公投，民進黨中央黨部指示，將公投看板補助由2萬5000元提高至5萬元，更將看板上架期限延長到11月22日，對此，國民黨文傳會主委凌濤批評，民進黨「加碼」大撒幣動員，難道以為可以「新台幣換民意」？

凌濤質疑，民進黨恐怕是被民意浪潮嚇到，發現原本補助2萬5千元已經不足以平息四大公投背後的民怨，所以才把看板補助提高一倍，這種「砸錢砸上癮」的救火方式，不僅讓民眾對於民進黨高調砸錢的行徑目瞪口呆，更只會收到民怨更加沸騰的反效果。

凌濤分析，雖然民進黨從10月27日開始就開始下令撒錢做看板動員，但經過兩週後，顯然效果差強人意，畢竟從四大公投的最新民調顯示，民進黨政府的政策無法獲得民意認同，甚至在反萊豬與公投綁大選兩項議題上，根據民調，分別有高達57.8％與56.2％的過半數民眾願意投下同意票。

凌濤指出，民進黨在四大公投上可能搞錯了方向，他們的對手並不是國民黨，而是台灣社會高漲的民意浪潮，所以即便國民黨無法像民進黨砸大錢動員，但是國民黨更能與民意站在一起，共同守護台灣的健康與民主，這也將是國民黨將戰勝民進黨「奢華艦隊」的真正原因。