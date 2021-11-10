台中市第二選區立委補選引發各界關注，民進黨推出前立委林靜儀參選，國民黨9日則是宣布由前立委顏寬恒參選。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，現在局面已經開始出現政黨對決的氛圍，這次補選對台中市長盧秀燕、前交通部長林佳龍和綠委蔡其昌而言，都有不能輸的壓力：吳子嘉還分析，這次補選的投票結果，可能會超過過去的高點。

吳子嘉9日在政論節目《關鍵時刻》中表示，現在打得好像太早了一點，和選舉節奏不合，時間要接近一點比較好，畢竟到1月9日還有60天，目前媒體打的弊案，對顏寬恒有殺傷力，但這個時間拉太長了。且這個選區的補選數字非常接近，現在的情況看起來已經是有點往政黨對決的方向發展，因為中間還卡到公投。

對於藍營大咖齊聚相挺顏寬恒，吳子嘉分析，朱立倫和在地沒有淵源，是代表黨來徵召顏寬恒，真正有票的是盧秀燕，目前盧秀燕在台中的聲望非常高，幾次民調顯示，她都贏過民進黨在地的政治領袖。

吳子嘉指出，這次的補選和林佳龍有利害關係，如果民進黨在補選中勝出，林佳龍可能不會參選台中市長，但他在內閣改組時的行情會不一樣，也不排除他會有2024的企圖心，所以這一局對林佳龍而言非常重要，他一定會拚盡全力。

吳子嘉認為，蔡其昌也會拚盡全力，因為蔡其昌想競選台中市長；比較沒有企圖心的是總統蔡英文，因為她的任期已經走一半了；而盧秀燕也是要拚，如果2022選戰之前遭遇下馬威，對她非常不利。大家都有輸不起的壓力，打到最後會變成，所有的票開出來，會超過過去的選票高點。