勞動部屏東就業中心將12日上午9點至中午12點半，於九如鄉立圖書館舉辦「現場徵才活動」，屆時有25家廠商釋出逾300個職缺，包括製程工程師、生產工程師等多元職類，有就業需求、欲轉職民眾可以把握機會，踴躍前來求職。

屏東就業中心主任翁素足表示，近期政府陸續推出多項措施振興市場景氣，加上各產業為明年勞動需求做準備，不少廠商皆有找人才的需求，此次徵才活動便吸引多家在地廠商來參與。

包含元晶太陽能科技釋出技術員職務；巧新科技工業釋出製程工程師等職務；大江生醫農科分公司釋出生產工程師職務；大田海洋食品公司釋出業務人員；台灣矢崎釋出短期作業員等職務。

其中，巧新科技工業釋出月薪有機會達3萬6300元的生技組長職務，宏偉冷凍食品釋出月薪有機會達4萬元薪資的日文業務專員職務，宏享金屬科技釋出月薪有機會達4萬元的機械繪圖人員，大田海洋食品釋出薪資逾4萬元的12小時操作員。