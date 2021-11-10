大陸網紅「牛愛芳的小春花」在抖音的影片，主要以記錄農村樸實日常為主，短短1年就吸引超過1900萬粉絲，不過近日卻遭踢爆一切都是騙局，他們根本不是農民且超級有錢，讓網友都相當傻眼。

號稱是農村夫婦的牛愛芳與妻子小春花，去年11月發布第一支影片就爆紅，雖然全家生活簡陋，但憑著努力勞動持家，加上記錄農村樸實日常，讓網友都直言「不知道有什麼好看的，但就是會一直的看下去」，短短1年粉絲就超過1900萬。

不過本來說不會直播「帶貨」的夫妻倆，卻在影片爆紅後，直播賣起刀具，一場直播能抽成200萬人民幣（逾台幣800萬元），但刀具品質卻被網友罵破爛，因此遭起底作假。

「牛愛芳的小春花」被踢爆故意扮醜，還是公司CEO，名下有7間豪宅。(圖／翻攝自微博)

深圳新聞出面點名「牛愛芳的小春花」。(圖／翻攝自微博)

據《網易新聞》報導，牛愛芳與妻子小春花根本不是農民，連名字也是假的，小春花真名是章脆，是一間資本額5萬人民幣的公司董事長，據悉，兩人名下擁有7間豪宅，2018年就經營過2個帳號，影片中可見他們住著好房子，享用各種美食，但帳號最後都沒有成功。

而牛愛芳與妻子所謂在農村蓋的磚房，實則是影片團隊蓋的，平時根本沒住人，會請專人看守，而種田、柴火甚至養的牛豬等，都是為了影片拍攝，花錢租來的，而兩人的老父親、隔壁孤苦鄰居也全是請來的演員。

對於「牛愛芳的小春花」造假一事，不僅粉絲超傻眼，連官媒深圳新聞都出面點名，表示牛愛芳夫婦靠著虛假人設演戲賺流量，「直播平臺應該是真善美的傳播地，不應該成為歪風邪氣的集散地」。

而作假消息傳開後，「牛愛芳的小春花」雖有發聲明道歉，但之後又刪除，而他們依舊照常更新抖音，不過粉絲卻已被傷透心，目前已掉了近百萬粉。