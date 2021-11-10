美國參眾議員訪問團今天上午拜會蔡英文總統與國安相關人員，雙方就當前台灣國防部署等方面交換意見，下午則轉往國防部，不過相關行程全程低調保密，府方都表示，沒有進一步說法。

根據香港「南華早報」引述知情人士的說法，此行有德州共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）、阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）、愛達荷州聯邦參議員柯瑞伯（Mike Crapo）、猶他州聯邦參議員李伊（Mike Lee）與德州聯邦眾議員艾爾濟（Jake Ellzey）等參眾議員，全都是共和黨籍。

柯寧、柯瑞伯等共和黨議員日前才提出 「台灣威懾法」，尋求每年授權20億美元（約新台幣562億元）和其它資源，來強化台灣抵禦中國的軍事能力，外界也質疑訪團此行，是否來台要求擴大軍購或國防預算，但相關人員都不願證實。

由次此次行程涉及軍事議題，都有相當的敏感性，不僅台灣方面，連美方都相當低調，美國參眾議員訪團今天上午拜會蔡英文總統和國安會相關人員，據了解，雙方就台灣國防部署和自我防衛狀況交換意見，下午則轉往國防部進一步討論，不過總統府都表示，沒有進一步說明。