台東原民社福聯合成果展10日至12日登場，原民會主委夷將•拔路兒受邀出席，與長輩們互動融洽。（蔡旻妤攝）

台東原民社福聯合成果展10日至12日登場，原民會主委夷將•拔路兒受邀出席，與長輩們互動融洽。（蔡旻妤攝）

台東原民社福聯合成果展10日至12日登場，原民會主委夷將•拔路兒受邀出席，與長輩們互動融洽。（蔡旻妤攝）

為展現台東部落長者的創意能量與傳承在地知識，台東縣府10日至12日在原住民文化創意產業聚落辦理文健站創新課程成果展，每天有近600位長者來參觀及體驗，原民會主委夷將•拔路兒受邀出席，並大讚文健站長輩手藝比廚師更好。

成果展現場如大型嘉年華熱鬧，原住民族長者齊聚展現充滿活力的一面，夷將•拔路兒也親自體驗針對長者設計的延緩失能肌力訓練，與長輩們互動融洽。長者們紛紛開心表示，來文健站運動確實讓體力變得更好了！金峰鄉嘉蘭文健站林姓阿嬤說，小孩子長大都不在身邊，自從參與文健站後，內心不孤單，小孩能放心在外地工作，因為文健站都會有人照護她。

夷將•拔路兒致詞時表示，文健站是近年來部落內最有感的政策，補助經費也在5年間成長10倍，可見政府對於原民長者的重視與照顧。今年挹注文化健康站及前瞻建設等共2.6億元、91站文健站為全國之最，讓長者更能受到適切的照顧，打造文健站成為長者們第2個家。

縣長饒慶鈴提及，台東縣為高齡化縣市，長期照顧需求快速成長，縣府非常關注部落長者照護需求，體適能及食療計畫今年是第2年執行，另辦理照服員的增能培訓、明年更預計讓長者當部落自己的講師，呈現長者的生命故事及傳統智慧。

夷將•拔路兒鼓勵長者除了例行課程外，也要多活動，強調「雖然中餐有請廚師，但廚藝最好的是在場的你們，建議你們分組下廚煮最好吃的料理給大家品嘗回味」，獲得台下一片掌聲。

縣府原民處說明，今年共36個文健站參與運動暨延緩失能照護計畫；傳統醫療保健計畫則有15站參與，今年首次辦理的懷舊創新提升計畫共有13個文健站參與，期盼未來爭取增設文健站。