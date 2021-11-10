西班牙國營造船商納凡蒂亞(Navantia)在11月3日到5日時，於馬德里舉行的第2屆國際防務與安全展覽會 (FEINDEF) 期間，首次展示了其名為 Smart 4000 的新型巡防艦概念模型。該艦外型簡潔洗練，除了艦艏的艦砲以外，多數武裝都是隱藏在甲板下。

海軍識別網(Navy Recognition)報導，納凡蒂亞表示，這型巡防艦排水量約為 4000 噸，全長120公尺，採用高度自動化，艦員僅需70人。該艦採用柴油機與電動機混合動力，最高速度達到25節(約每小時 46 公里)。

Smart 4000 將艦體與上層結構融合一體，使軍艦沒有明顯的折角，顯然是降低雷達回波考量。前方A砲位所在是1門 76公釐艦砲，也是該艦少數突出的地方，後方B砲位是16具垂直飛彈發射器(VLS)，為保持艦身外型，因此VLS還罩上開闔門，需要發射時再打開。

後方甲板有一飛機降降平台，能否降落直升機還不清楚，但一定可以部署無人機。平台兩側也有開闔門，應該是無人機輔助裝置。