光學股王大立光（3008）說到做到，10日再砸1.7億元買進庫藏股，加計庫藏股執行首日投注的4.32億元，總買進金額已達到6.04億元，一舉跨過累計買進庫藏股逾6億元的公告門檻。

大立光執行史上首次庫藏股，首日就大手筆砸4.32億元買回自家公司股票200張，展現公司捍衛股價的決心，不過因為首日盤中就見到強勢漲停，為顧及股東權益，將錢用在刀口上，大立光放慢加碼速度，此波僅加碼83張，買回金額為1.72億元，再加計前次買回的200張，總計買回張數283張，佔持股比例的0.21％，總買回金額近6.04億元。

由於大立光第二波買進，係等到股價拉回之後再行佈局，此次的平均買回價格僅2067.95元，較前次的均價2161.33元為低。

大立光因近兩年營運遇逆風，股價跌跌不休，為維護公司信用及股東權益，大立光於10月25日董事會中通過自10月26日到12月24日實施庫藏股，擬買回自家股票1342張，買回區間價格設定在2025元～3300元，若全數執行買回，初估總買回金額將落在27.17～44.29億元間。

由於大立光迄今已買回283張庫藏股，若扣除此部分的額度，大立光尚可買回的張數為1059張。