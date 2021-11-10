農委會與加拿大農業暨農業食品部10日召開「第14屆台加農業合作會議」，討論雙方關切的農產貿易、法規調和、健康食品研發技術合作及市場進入等議題，兩國也將於11日接續舉行「台加永續及循環農業交流論壇」，針對永續及循環農業政策進行經驗交流，並邀請農企業進行對話，尋求投資及新創等合作商機。

農委會指出，台灣與加拿大2004年簽署農業合作備忘錄後，即持續透過召開農業合作會議，推動各項互利互惠的合作計畫，並解決雙方關切的農產貿易問題，以深化兩國農業政策、農產貿易及農業科技的交流與合作。這兩年雖然疫情影響許多國際合作計畫，但台加兩國之間的農業交流並未暫停，雙方在米穀豆類等機能性食品、植物蛋白質產品開發、科研創新與研究等農產業應用領域取得多項進展。

此外，加拿大是台灣有機農產品第二大進口來源國，雙方於2020年5月簽署有機同等性相互承認協議，進一步深化有機農產品貿易。

農委會指出，我國與加拿大在本屆農業合作會議廣泛討論世界貿易組織農業議題、臺灣加工加熱豬肉產品輸加、動植物防疫檢疫法規合作，以及雙方持續針對米穀豆類等機能性食品、植物源起士產品、功能性食品等農產科技研發進行交流合作等多項議題，雙方均期盼強化農產業鏈結，共同開創商機，以促進兩國農民福祉與農業發展。