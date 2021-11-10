兩人相愛本身就是一件很難的事情，但當在一起後，難免又會有各種困難與矛盾。命理網站「靈匣網」指出處女座與巨蟹座、雙子座與天秤座、天蠍座與金牛座，這三對星座情侶相愛卻又互相折磨彼此。

處女座與巨蟹座

處女很欣賞巨蟹愛家，對家庭重視有責任感；而巨蟹很欣賞處女的幹練執著敢拚，對生活充滿激情。兩人在一起情投意合，很快感情升溫，你儂我儂，但是久了，處女發現巨蟹很容易將工作的情緒帶到生活中，讓處女非常為難，因此容易吵架，可巨蟹會覺得處女太不體貼理解自己，於是不顧處女的感受，自己想幹什麼就幹什麼。等戰火平息後，兩人又很甜蜜，屬於不吵就難以過日子，感覺生活少了些什麼一樣。

雙子座與天秤座

雙子遇到天秤後，會對冷靜的天秤產生很大的興趣。而天秤面對活潑搞笑的雙子，會覺得他們有趣，很有情調，與自己高品位的生活很搭，就難免產生情愫。兩人在一起後，生活很甜蜜，一起去旅遊，去做任何事。天秤對於感情是敏感的，若發現雙子天天在外面玩，就容易懷疑雙子會不會和其他異性怎麼樣，就會偷偷關注雙子，若發現後，就會與雙子爭執不休，雙子也是解釋無用，兩人就開始相互制約，折磨著這份感情，又愛又恨。

天蠍座與金牛座

天蠍愛上金牛後，容易會對金牛很好，因為金牛對感情特別專一，而且說一不二，這點與天蠍有點相似；而金牛很欣賞天蠍對事業的執著，有奮鬥精神，對自己更是體貼入微，關懷備至。兩人相愛，非常的幸福，可當有矛盾後，兩人都有點硬，不會站在對方立場想，要麼就會冷戰很久，要麼就會大吵一架。矛盾過了後，兩人又會發現自己有不對的地方，會道歉，最終感情又好了起來，就這樣一會好，一會壞，相愛卻又互相折磨著彼此。