運勢命理網站「知命命理」分析，手掌厚實、手心凹陷、有錢財紋、手中有元寶紋路、手型修長、手掌紅潤的人天生財運旺，從來不缺錢花，可以過著富有的生活。

▍1.手掌比較厚實的人

手掌厚實的人財運豐厚，有一定的經濟實力，很有家底，他們收入較高，總是不缺錢花，一生不需要為錢發愁。

▍2.手掌中心處凹陷的人

把手伸開攤平以後，如果手中間的手心處有一個明顯的凹陷，即屬於這種手相，這樣的人財運很旺，容易賺大錢，並且能順利存錢，不會財來財去。

▍3.手中多錢財紋

在靠近無名指和小指根部的下面，如果有很多與手指平行的直向細小紋路，這就是錢財紋，錢財紋越多、越清晰的手相，代表財源不斷，賺錢管道多，從來不缺錢花。

▍4.手中有元寶形狀的人

所謂元寶形狀，即接近於梯形，手中的這些線，如果能組合成一個梯形狀，並且封閉嚴密，這等於是手中有財庫，代表財厚積蓄多，容易有很多的資產，這屬於不缺錢花的手相之一。

▍5.整個手型比較細長

手指修長，整個手型看起來比較細長，這類人不需做體力活，往往從事收入高又輕鬆的職業，他們喜歡享受生活，為了讓自己不缺錢花，他們會想辦法賺更多錢，擁有這種手相的人往往賺得多、花得也多。

▍6.手掌顏色紅潤的人

伸開手掌，如果手掌蒼白並且發硬，代表勞累辛苦，財運不旺。如果是白嫩的手掌中有幾分紅潤，這樣的手相，屬於有福的手相，往往不需要太大的努力，便能漸漸富有起來，沒有經濟壓力，生活愉快又輕鬆。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】