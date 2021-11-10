國民黨議員黃婉如痛批人事處長黃新雛連2年挨罵還在詭辯，怒斥吃相難看、執迷不悟。(蔡依珍攝)

桃園市人事處長黃新雛職務宿舍年編40.8萬元，換算月租金高達3.4萬元，卻僅租22坪，去年就被砲轟，今年續編且一毛未減，再度引發藍營質疑浪費公帑，諷刺她助長炒地皮，讓桃園租屋房價攀新高，黃新雛強調查價後符合周邊行情，且三級警戒期間也不會因通勤把病毒帶進市府，希望議會持續支持。

「吃米要知米價，桃園區復興路上黃金店鋪也沒這個價格！」國民黨議員黃婉如說，去年黃新雛就自承平時都住台北，還得靠公務車接送，只有要開防疫會議才會「偶爾住一下桃園」，當時就被質疑浪費公帑，沒想到今年依然故我，仍是年編40.8萬租屋，卻僅22坪，室內坪數甚至不到16坪，月租金高達3.4萬元，直逼升斗小民月薪，是要幫忙炒地皮哄抬價格嗎？連2年挨罵還在詭辯，痛批吃相難看、執迷不悟，重金幫房東繳房貸還有剩，要求黃自刪預算。

民進黨議員蔡永芳護航，直指每天舟車勞頓無助業務推動，還說若只留1年8400元只能住大甲鎮瀾宮香客大樓，反對砍預算。藍綠激烈攻防，在藍營黨團總召緩頰下該預算改成擱置，但仍要求重新檢討。

黃新雛表示，都依照「桃園市政府公有宿舍管理要點」規定辦理，且歷任已有5個局處長如體育、環保等人住過，坦言去年確實台北桃園兩邊跑，都是搭火車通勤，不曾請公務司機載回台北，但今年已長住桃園，尤其三級警戒期間，因為有職務宿舍，不會因通勤把雙北病毒帶進市府，且因房租包含家具、管理費、網路和水電費，查價後並未高於行情，府內更有其他局長月租金達3.8萬，自己並非最高，希望議會持續支持。

另外無黨議員牛煦庭質疑桃園活動辦太多，還得出動研考會編262萬預算研究大型活動辦理成效，藍營議員詹江村認為各局處都自編出國預算，研考會不需疊床架屋再編265萬重大建設績優人員考察差旅費，以及藍營議員舒翠玲不滿法務局被動接受陳情、處理消費糾紛擺爛，導致消費爭議連年暴增，消費者宣導費175萬形同虛設，3預算在藍人數優勢下全遭刪除，綠營都保留發言權拚回天。