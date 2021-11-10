就讀逢甲大學的18歲宋姓男大生7日凌晨駕駛轎車，於切換車道時不慎撞上張男等3人所駕的瑪莎拉蒂，被該3人毆打致顱內出血仍在昏迷。對此，逢甲大學出面呼籲，希望目擊者能踴躍提供畫面，也會協助宋生處理後續醫療與司法問題。

回顧此案，宋姓男大生等5人於7日凌晨駕車行駛與台灣大道上，準備自快車道向右切入慢車道時，不慎擦撞到張男等3人所駕駛的瑪莎拉蒂，雙方駕駛下車溝通，但張男等3人卻態度惡劣，接著就對宋男拳腳相向，還呼來2車友人助陣，持棍棒、拳頭毆打宋男致顱內出血。

經路過民眾報案，警方於6分鐘內馳抵，對叫囂的張男等人壓制，火速將受傷的宋男送醫，並將鬧事等惡煞帶回局內筆錄後放人，豈料，張男等3人卻於案發後音訊全無，警方旋即啟動警網，接續於10日晚間拘提3人到案，同時傳喚4人助陣男子，預計訊後全案將依殺人未遂罪函請檢方偵辦。

涉嫌於7日凌晨暴打宋姓男大生致重傷的張姓主嫌於10日晚間被拘提到案。（盧金足攝）

對此，逢甲大學指出，宋姓男大生為商學院進修學士班大一生，7日凌晨遭到多人圍毆重傷昏迷，目前仍在加護病房治療；校方嚴正譴責暴力，也呼籲倘若於7日凌晨0時40分許有經過台灣大道與行男路口的民眾能提供畫面，並出面作證。至於受傷的宋男及其家人，校方也會透過管道提供醫療與司法協助。