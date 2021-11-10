開發金控今日公布上月獲利，十月份自結稅後獲利11.96億元，累計前十月稅後獲利達318.88億元，每股盈餘2.13元。

開發金控表示，受到通膨疑慮及外資賣超影響，十月份資本市場呈現震盪整理走勢，但開發金控上月主要業務仍維持穩健表現。子公司凱基銀行十月稅後獲利1.01億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益，但為降低利率波動之影響，凱基銀行積極調整現有部位故產生部分損失，累計前十月稅後獲利37.44億元。臺股受外資賣超影響，壓抑十月份走勢，但凱基證券各業務，包含經紀、自營、衍商、債券等仍表現穩健，十月份稅後獲利5.89億元，累計前十月稅後獲利107.55億元。中華開發資本十月份主要來自於投資部位評價增長，稅後獲利1.85億元，累計前十月稅後獲利91.82億元。中國人壽十月稅後獲利12.70億元，累計前十月稅後獲利272.07億元。

開發金控發言人張立荃表示集團除積極落實各項風險控管以減低外在營運變動之可能衝擊，並已於10月1日臨時股東會通過以股份轉換方式將中國人壽納為100％ 持股之子公司，預計在今年年底前取得主管機關核准並完成股份轉換。開發金控將加速包括銀行、證券、私募股權、資產管理和保險之相關業務推展，強化集團競爭力及發揮經營綜效，發揮創業精神與創新能力，達成開發金控成為亞洲領先金融企業之願景。