第四季原本是瓶用酯粒淡季；不過，今年在主要原料PTA、EG報價上揚帶動產品價格不跌反漲，且，宅經濟激勵包裝材料需求增加，國內酯粒廠遠東新(1402)、新纖(1409)、力麗(1444)10月合併營收年成長率都有2位數。

業者指出，今年酯粒產業景氣將會呈「提前熱、慢慢燒」，從3月就提前開始出貨，第二季旺季更旺，訂單需求預期會一路熱到第四季。

遠東新10月合併營收211.99億元；年成長26.26％；新纖10月合併營收40億元，年增率44.78％；力麗10月營收8.91億元，年成長24.93％。

遠東新指出，今年以來，油價上漲，酯粒主要原料PTA、EG等，報價飆漲，酯粒廠反映原物料價格上漲，陸續調漲相關產品價格。直到第四季淡季，酯粒、瓶用酯粒的價格仍未回檔、還維持在高檔。

需求增加也帶動酯粒廠營運成長；新纖、力麗指出，傳統上，受惠夏天飲料熱銷，聚酯粒、尤其是瓶用酯粒的需求訂單，都會在第二季才開始陸續出貨；不過今年因疫情衝擊，封城，外送平台訂單成長，對外包裝材料需求增加，今年第一季中旬以後，下游對酯粒的需求就提前，客戶提前從3月開始拉貨，讓酯粒廠產線從3月起就陸續滿載。

力麗指出，全球各地疫情雖陸續趨緩，但宅經濟興起，外帶外送產品增多的市場潮流已形成，外包裝材消耗增加，酯粒的需求增加，到第三季，酯粒產能仍達到全產全銷。進入傳統淡季的第四季，手中訂單仍持續增加。

遠東新集團酯粒生產基地分布在台灣、大陸、越南、美國，年產量超過200萬噸。遠東新指出，今年以來主要酯粒產線幾乎都是全產全銷。先前，在缺櫃、缺船、運費上漲等因素，主要下游客戶為建立庫存量，提前拉貨動能更強，也讓訂單量及產能利用率提升。

而以目前市場的需求能見度來看，遠東新認為，第四季酯粒、瓶用酯粒的營運還是朝正向趨勢在走。