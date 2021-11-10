八方雲集10月營收5.34億元 創歷史單月新高 18:292021/11/10 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於旗下梁社漢排骨積極展店效益顯現，連鎖餐飲集團八方雲集（2753)10月營收5.34億元，創歷史單月新高，較去年同期成長16.07％，累計前10月為49.02億元，較去年同期成長16.23％。 梁社漢排骨目前門店家數為138家，年底前將有望來到150家，現階段直營與加盟約占各半，積極展店的效益在營收顯現，今年來單月營收幾乎都呈現雙位數成長。 中鋼10月合併營收431.99億元 創單月新高 轉投資嘉惠電力二期啟動 亞泥10月營收創單月新高 #八方雲集 #月營收 #創歷 #單月新高 #梁社漢排骨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》聯發科前10月營收 破4000億元同期高 17:392021/11/10 財經 報復性消費回流 豆府10月營收首破2億元 17:502021/11/10 財經 疫情來最高 長榮航10月營收破百億元 16:592021/11/10 財經 仁寶、廣達 10月營收兩樣情 04:102021/11/10 證券．權證 13檔10月營收創高 吸金 04:102021/11/10 證券．權證 《其他股》八貫10月營收創高 500萬美元拚產能 09:432021/11/10 財經 台積電10月營收降11.9% 創3個月低 16:592021/11/10 財經 漢來美食10月營收2.85億元、 月增27％ Q4業續步步高 15:392021/11/10 財經 台翰10月營收登23個月新高 東南亞營運復甦 17:292021/11/10 財經 榮剛10月營收8.08億元 年增率67.79％ Q4營運持續看好 16:392021/11/10 財經 陸限電拖累 永冠-KY10月合併營收略減 前十月合併營收創同期新高 11:502021/11/10 財經 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 連股神也中箭！超狂夫妻檔謀劃世紀騙局海撈277億 下場悽慘 - 財經 長榮、陽明急殺尾 散戶會掛掉？專家曝3大保命絕招 - 財經 英特爾客戶倒戈！AMD肥單拿滿 台積電2大製程神助攻 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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