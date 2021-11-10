受惠於旗下梁社漢排骨積極展店效益顯現，連鎖餐飲集團八方雲集（2753)10月營收5.34億元，創歷史單月新高，較去年同期成長16.07％，累計前10月為49.02億元，較去年同期成長16.23％。

梁社漢排骨目前門店家數為138家，年底前將有望來到150家，現階段直營與加盟約占各半，積極展店的效益在營收顯現，今年來單月營收幾乎都呈現雙位數成長。