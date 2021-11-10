裕融企業（9941）子公司裕富數位，獲得財政部國稅局頒發「電子發票績優營業人」獎。

裕富數位專營機車分期、重機分期、商品分期等分期業務，成立五年來已穩站機車分期業務市占第一名。裕富數位表示，團隊熟稔商品分期龐大市場，持續與全台最大的線上外語課程、補教業者、醫美商品、健身課程等合作，與各商家量身訂製分期方案以期與商家共同成長，除大幅提升裕富數位商品分期市場滲透率，在經營績效更是卓越。

裕富數位指出，團隊秉持「數位服務、即時快速」為精進方向，在數位媒體的趨勢下，建置網路服務平台及線上分期系統，消費者只要透過 urich網路或手機填妥相關資訊及申請文件，結合智能即時信用評價系統及TWCA電子簽章無紙合約，自案件送出到分期申辦完成，最快只要8分鐘，提供最快捷、最保密的分期業務服務。此外，裕富數位服務觸角更拓展到電商平台、電子商務、線上購物等個人消費等領域。

政府積極推動財政數位發展政策，裕富數位自成立就配合政府落實電子發票；在北區國稅局轄區內超過54萬家營業人家數，今年度嚴選136家績優營業人，獲獎機率為萬分之2.5，裕富數位獲得財政部國稅局所頒發的電子發票績優營業人獎，除證明公司履行政府要求、守法守紀誠實納稅，裕富數位亦是透過電子發票來降低人力及營運成本。在北區國稅局轄內所有獲獎行列中，裕富數位是最年輕的分期服務公司。

展望未來，裕富指出，除持續穩定發展現有業務外，將再推進跨域合作，將服務內容延伸至數位科技、數位商務、區塊鏈等新世代數位生態圈，以更多元的服務範疇，提供消費者更多的分期服務。