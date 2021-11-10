樂天國際銀行9日召開董事會，選任現任董事兼總經理佐伯和彥暫時執行董事長職務，最長不超過三個月，同時透過母公司國票金控隨即在下午於公開資訊觀測站發布相關重大訊息。

金管會銀行局指出，據銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3-1條規定，銀行董事長不得兼任總經理。但有幾種情形經主管機關核准者可兼任。包括：一、董事長或總經理因離職無法繼續執行職務；二、董事長或總經理經主管機關撤換或解任；三、董事長或總經理發生其他重大變故，無法繼續執行職務。

銀行局指出，銀行董事長兼任總經理最長可達三個月，銀行於期限屆滿一個月前，得視需要向主管機關申請展延一次，而展延也是最長三個月。過去也曾經發生過銀行董事長兼任總經理的情形。

樂天國際銀行前董事長簡明仁於2021年10月30日過世，樂天國際銀行代理董事長兼總經理佐伯和彥先生表示：前董事長簡明仁先生在2020年5月被選任為樂天國際銀行董事長後，凡事親力親為，對樂天銀行貢獻卓著，而他40多年豐富的金融實務經驗，亦使樂天銀行全體行員從他的身上學習到許多寶貴的經驗，獲益良多。

樂天國際銀行指出，佐伯和彥先生有超過20年純網銀經驗，透過增加客戶數、控制成本及資訊安全控管等關鍵因素，開業迄今，樂天國際銀行在存放款業務上皆有穩定的成長。

樂天國際銀行指出，現已建立完善公司治理體制，未來將依既定的方向及軌道運作故在佐伯和彥代理執行董事長期間，對公司營運沒有影響，亦將依照相關規定盡快選任董事長繼任人選。