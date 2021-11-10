江之翠劇場的《行過洛津》即將在台中國家歌劇院登場。（陳淑芬攝）

江之翠劇場的《行過洛津》即將在台中國家歌劇院登場。（陳淑芬攝）

江之翠劇場的《行過洛津》改編自國家文藝得主施叔青同名小說，即將於12月11日及12日在台中國家歌劇院登場。歌劇院總監邱瑗10日在宣告記者會中表示，《行過洛津》是歌劇院首場的南管戲演出，團員以傳統南管戲的眼神流動、細緻身段及唱腔，搭配樂音演出大時代下小人物的故事，是結合傳統與現代劇場的精緻好戲。

台中國家歌劇院2021NTT遇見巨人推出江之翠劇場的《行過洛津》，改編自國家文藝得主施叔青的小說「台灣三部曲」同名的首部曲，隨七子戲班來台的主角許情，扮演南管戲傳統代表劇目《陳三五娘》劇中的俾女，而風靡鹿港（舊名河津），從許情跨越達官貴人到市井小民的社會階層人生經歷，也帶出鹿港從清朝以來的興衰故事。

《行過洛津》由江之翠劇場、新銳導演陳煜典、製作人劉宛頤及編劇吳明倫等人合作演出，10日在歌劇院的宣告記者會演出節目中的精采片段，現場示範傳統南管劇演出的身段、肢體動作的關節特殊運用。

由現代劇場走進傳統南管劇的陳煜典，將舞台劃分割成「對台」，來展現劇中人許情交織的生命歷程。他說，左右舞台分別演出《行過洛津》與南管戲《陳三五娘》，樂師則安排在舞台中央，包括有南管特色壓腳鼓、琵琶橫抱與笛，展現劇情的變化及劇中人內心情感的流動。

創立於1993年的江之翠劇場結合傳統南管與梨園戲的劇場表演，《行過洛津》曾在2019年代表台灣參與法國外亞維儂藝術節，連演21場的驚艷演出，在戲劇演繹、南管歌曲、音樂，到舞台及服裝都受到肯定。