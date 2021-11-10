中信兄弟10日做出球員異動，「大師兄」林智勝因疫苗傷兵名單、相隔1個半月重返一軍，總教練林威助表示，此役是與統一獅最後一場例行賽，讓他上來感受一下。

林威助表示，林智勝剛下二軍時狀況不錯，不過有次背不舒服後，休了1、2天候狀況就沒那麼突出，趁著今天與獅隊的比賽，讓他上一軍感受一下，看一下他目前狀況，評估是否帶進季後賽名單，「只要在60人名單內都有機會。」

林智勝今天在二軍出賽，打了3打席後從澄清湖趕往台南與一軍會合，他表示，最近自己的狀況維持得很好，身體也都沒有任何傷痛，「在二軍每天出賽比較能調整自己打擊的缺陷，容易維持住感覺，自己就是做好準備，等教練來用你。」

近期兄弟陷入4連敗低潮，但林智勝並不擔心球隊狀況，「目前（一軍）除了宋晟睿外，每個人都有總冠軍賽的經驗，不用去擔心連敗狀況，球隊會連勝也有可能連敗，不用特別去在意過去已經發生的事。」

除了林智勝是因為呂彥青打疫苗上一軍，日前兄弟已先將陳文杰降下二軍，今天升上岳政華。