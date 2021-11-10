「北車借錢哥」糾纏正妹要8600元 警方抓到人送辦詐欺罪。

經常在台北車站出沒，且以各種理由向往來旅客要錢的「北車借錢哥」，9日晚又向1名正妹糾纏，說自己阿嬤過世，想要包計程車趕回屏東，希望對方借他8600元，遭拒後又改口說要借住宿費，讓正妹十分困擾，中正一警方10日循線找到詹姓「借錢哥」，並依詐欺罪將他送辦。

警方表示，31歲詹男前科累累，都是向人借錢不還，在北車已混跡約10年，今年4月他向1名女乘客借了500元落跑，事後被告詐欺，檢方認為他正值壯年卻不願工作，即使被關出獄後仍繼續要錢，懶惰成性，建請法院宣告強制工作，但他最近還是在北車出沒。

9日晚他又纏上1名年輕女子，說自己是原住民，手機、錢包都掉了，但屏東的阿嬤過世，他很想趕回去奔喪，女子詢問要借多少車費，他竟獅子大開口，一次要借8600元，表示要包計程車回去，強調一定會還。

當事人質疑為何不做大眾運輸？借錢哥馬上又改口，說那要借住宿費，他想先在台北睡一晚，邊說還邊將當事人帶往較偏僻無人的地方，說要帶她去領錢，所幸被微風廣場的員工發現，大喊：「詹先生，這麼晚了你還不回家？」當事人也趁空檔甩掉詹離去。

中正一分局表示，詹男經常在北車及捷運出入口現身，以沒帶錢包、家境困難、親友過世、沒錢買車票等理由，向往來旅客借錢，事後消失無蹤，光是2021年，警方就已接獲5起民眾報案，在了解當事人遭遇後，10日已找到詹嫌，警訊後將他依詐欺罪移送法辦。