最近股市相當熱門的話題，除了元宇宙之外，還有一個正在發酵的題材，就是星鏈計畫之低軌衛星。什麼是星鏈計畫？什麼又是低軌衛星？如果你有以上的疑問，以下就由筆者來為您消除疑問。何謂星鏈計畫？ 2015年，SpaceX執行長伊隆·馬斯克在西雅圖宣布推出一項太空高速網際網路計劃—星鏈計劃。星鏈計劃的宗旨是開發出「全球衛星網際網路系統」，並能運用在例如火星等環境上，在太陽系內部署通訊基礎建設。

目前星鏈計畫進度，SpaceX計劃在2025年中期之前在三個軌道上部署接近12000顆衛星。已發射衛星總數（2021年9月14日）：1791；脫離軌道衛星數（2021年6月16日）：76；目前在軌衛星數（2021年9月14日）：1715；

由以上數據可得知，目前進度落後。

高中低軌衛星之比較，人造衛星大致可分為高、中、低軌衛星，高軌衛星軌道週期與地球同步，24小時繞一圈，主要提供商用通信、廣播電視與輔助定位系統；中軌衛星則是普遍應用在導航上；低軌衛星則是主要應用在對地觀測、電話通話，而軌道距離也與衛星的發射成本與衛星壽命成正比，成長潛力則以低軌衛星最為顯著。

而在即將來到5G時代中，由於5G訊號是高頻段，波長愈短，有效覆蓋的範圍就會越小，必須增加小型基地台的數量才能夠達成其高速與低延遲目標，而為補足網路無法涵蓋之處，低軌衛星通訊就成為另一個解決方案。

除了STARLINE之外，台灣低軌衛星相關供應鏈，在未來還有其他商機，也就是與星鏈計畫相似的服務或競爭者，ONEWEB衛星群、中國國家衛星網路計畫、柯伊伯系統、衛訊公司等。

看了那麼多的資料，筆者相信大家最關心的還是那些股票將有機會成為未來的飆股。有關低軌衛星相關個股如下：

◆昇達科：微波高頻元件設計製造廠昇達科，低軌衛星通訊應用產品 9 月量產出貨，第三季稅後純益 6867 萬元，年增 1.05 倍，每股純益 0.88 元，前三季每股純益 2.92 元。

◆昇貿：昇貿因錫膏陸續打入半導體產業高階封裝製程、電動車、電源供應器及低軌道衛星等新興應用，上半年稅後盈餘為2.66億元，年增4.48倍，每股盈餘為2.24元。

◆台揚：近期台揚受惠於開放網路（ORAN）商機及低軌衛星議題，且台揚拿下美國電信營運商 Dish Network 的 5G 白牌設備訂單，預計在第四季起出貨，明年可望放量。

◆系統電：系統電打入衛星通訊大廠供應鏈，成為衛星通訊大廠基地台訊號接收器電源供應器主力供應商，隨著衛星數量增加，基地收訊台的出貨量也在逐步放大中，是挹注公司今年業績的重要來源。

◆啟碁：啟碁目前手上新產品訂單動能滿滿，包括5G、Wi-Fi 6、車用、低軌衛星/星鏈Starlink、美系手機天線等等。其中又以衛星接收裝置、路由器，以及車聯網相關產品備受看好，預估明年成長力道都有10%-15%以上。

◆同欣電：Space X的星鏈計畫發射的低軌衛星當中，每顆衛星搭載約6,000多顆RF收發模組，全由同欣電獨家供應。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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