台中市第二選區立委補選，將於明年1月9日投票。9日晚間，前立委顏寬恒在國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕陪同下宣布參選，將迎戰民進黨徵召的前立委林靜儀。針對名嘴對他不斷的揣測，顏寬恒感嘆，名嘴好像在他房間裝了攝影機似的，好險他孫女才8歲，否則也會變成茶餘飯後討論的對象。

顏寬恒9日在臉書發文表示，媒體名嘴好像在他房間裝了攝影機似的，連親妹妹、太太、兒子都成了當然的人選，「好險我孫女才8歲，否則也會變成茶餘飯後討論的對象」。

顏寬恒臉書的發文也讓不少網友驚訝，意外暴露44歲的顏寬恒，不但36歲就當阿公，孫女也有8歲了。顏清標在18歲結婚生子，顏寬恒也在18歲結婚生子，因此顏清標和顏寬恒都在36歲當上阿公，顏清標也在54歲升格當阿祖。

顏寬恒指出，在前些日子大家都知道民進黨早已棄守罷免行動，開始為補選展開布局，鋪天蓋地的打壓攻擊，儼然已是兵臨城下，我們面對是掌握黨政及媒體網路資源的執政黨，朋友還打趣說：「你們家祖墳都會被挖出來」，這句話絕對不是玩笑，是許多民眾對於執政黨無孔不入的擔憂，慎思極恐。

顏寬恒坦言，未來選情非常艱困，也能想像民進黨的資源將會傾巢而出，挹注在這場選戰。但我們不要一位民意代表代表海線在全國丟臉，他不敢稱自己是戰士、也不可能選擇戰場，因為這是他唯一的家。「家在哪，寬恒就在哪」。