老闆與員工雖是上對下的主雇關係，但是有些老闆就是會帶人帶心，有網友分享自己拿到的薪資袋上，有老闆親手寫下鼓勵、期許的真心話，好奇有沒有人也有相同經驗，讓其他網友看了大讚，「好老闆真是可遇不可求」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享薪資袋，表示自己的老闆會在薪資袋寫下對員工激勵心志的話語，讓他「有人的老闆也會在薪水袋上寫這些嗎？」。原PO也補充，女老闆給的薪資不只高過一般行情，還會禁止員工加班，一天只能工作6小時。

原PO分享的薪資袋照片，其中一份寫著「別人看不起你或不看好你，但我不會，你也要證明你值得被尊重。在我心裡你很傲，但同時也優秀。你是人才，而我願成為你的伯樂，未來路上請多指教。」

另一份則寫著「愛之深責之切，你的努力一定會成正比出現在你的薪資上，這也是我對你嚴格的原因。當初你應徵時我就說過，我很嚴也很兇，但一定讓你學的到東西。現在你越來越好，也證明你是可以的！繼續加油！」

貼文讓不少網友心生羨慕，紛紛留言大讚，「好酷！是好老闆！會勉勵人」、「恭喜獲得好老闆一枚，這種老闆帶人帶心，真的很棒」、「好令人感動的好老闆」、「總比一些給不多又大道理的人好」、「值得賣命的好老闆」、「別人的老闆永遠比較好」。

不過也有其他人分享類似經歷，「之前我單位的上司也會每個禮拜寫小卡片給我，離職之前老闆還送我一本書」、「我們老闆會引用聖詩」，也有人分享老闆曾在薪水單上註明「不能亂花錢」三次，讓員工會心一笑。