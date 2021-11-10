台積電宣布要在高雄設廠，副總統賴清德今天表示，過去北部電廠生產的電力不足，是從中南部供應。但是中部和南部也要發展，未來中南部是沒有能力、沒有餘裕的電再供給北部。如果重啟核四和三接停建這兩個公投案都通過，會影響能源轉型，讓我們沒有辦法往淨零排放目標前進。

賴清德副總統今天下午出席「110年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮」指出，今年臺灣經濟表現比去年好，這都是大家共同努力的結果，只要大家繼續努力，政府也會做好協力的工作。

他說，在蔡總統領導之下，我們已與美國重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）談判，美國國會也公開要求其政府應與臺灣簽訂「雙邊貿易協定」（BTA）；美國、日本都公開歡迎臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望能盡量將貿易關稅障礙減低或排除，讓我們的企業與外國企業競爭時能夠處於更公平的地位。

目前世界各國代表正在英國格拉斯哥進行「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會」（UNFCCC COP26）會議，解決氣候變遷、碳排放問題。賴清德表示，藉由淨零排放轉型，讓臺灣產業升級，讓企業不至於因國際面對氣候變遷，對於綠能生產商品的要求而受阻，這個障礙，政府會和大家一起共同克服。

為了因應氣候變遷，他說，蔡總統上任之後，推動能源轉型，希望以非核、展綠、減煤、增氣等策略性的能源轉型，達到國際要求。12月18日公民投票，四個公投案有兩個與能源相關，就是重啟核四及珍愛藻礁。如果這兩個公投案通過，核四繼續興建，桃園大潭天然氣第三接收站停建，會逼迫政府走回過去老路，使能源轉型出現困難，能源恐怕無法穩定供應。

賴清德指出，過去北部電廠生產的電力不足6％，是從中南部供應。但是中部和南部也要發展，以台積電今日宣布要在高雄設廠為例，未來中南部是沒有能力、沒有餘裕的電再供給北部。因此，上述這兩個公投案如果通過，會影響能源轉型，讓我們沒有辦法往淨零排放的目標前進。

桃園大潭天然氣發電廠預計2023年完工，他說，如果屆時沒有辦法順利供電的話，我們的生產勢必會出問題，我們也會因此無法超越淨零排放這個國際社會所設的一道柵欄。

針對含有萊克多巴胺的豬肉進口問題，賴清德強調，任何添加物只要符合國際標準，在安全劑量之下，其實是有權利在世界各國流通的。臺灣是「世界貿易組織」（WTO）的會員國，必須要遵守這項規範。

他說，含有萊克多巴胺的牛肉進口到臺灣已有多年，臨床上並沒有發現民眾因為吃了含有萊克多巴胺的牛肉產生問題，所以安全上是沒有問題的。我們需要跟美國加強經貿關係，希望未來可以簽訂BTA、甚至「自由貿易協定」（FTA），也需要美國跟日本的協助，進入CPTPP，如果我們不遵守國際貿易規範，目前CPTPP的12個會員國是不會接受臺灣加入的。

他希望能夠得到大家的支持，讓三接可以繼續興建，讓臺灣的能源轉型可以順利成功，讓臺灣的電力供應能夠穩定。「我們不應讓臺灣走回頭路，而是應該要自信開放地往前走，走出臺灣的前途」。