工具機大廠東台精機10日公布10月合併營收達7.05億元，月增12％，年成長50.64％，主因是汽車產業與閥門產業景氣回升，除既有客戶設備汰舊換新，也開發新客戶族群。前十月合併營收79.41億元，年增27.76％，不單超越去年度營收77.87億元，還改寫同期第三高。

東台協理兼發言人嚴璐表示，東台因工具機產業景氣復甦，目前在手訂單金額維持新台幣40億元，今、明兩年營運成長可期。

東台指出，東台10月工具機營收占比82％，電子設備營收占比18％。產品應用面方面，汽機車產業約占營收41％，電子業約占18％，航太業約占7％。市場面，仍以台灣、大陸為主要市場，約占高達71％，亞洲其他地區占比約11％，歐美地區則占18％。

東台指出，東台電子相關設備前三季營收年增幅50％，將參加12月21日至23日舉行2021台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show），這次主題為「5G與IC承載解決方案」，針對5G應用與IC需求，所帶動的市場高成長率，綜合大尺寸、高層數、小孔徑與高精度的技術趨勢，展出TDL系列機械鑽孔機及雷射設備等產品，以滿足客戶相關需求。

12月28至30日舉行2021 SEMICON Taiwan，東台將展出以「扇出型封裝半導體雷射鑽孔需求」為重點，主要幫助半導體業者，在遵從摩爾定律上，除製程微縮技術外，提供3D封裝製程中之開孔技術能量，讓業者在封裝多層化設計上，更具效益。