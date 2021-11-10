台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）10日公告，10月份自結合併營收為新台幣10.15億元，較去年同期成長53.37％，累計合併營收為95.44億元，較去年同期增加48.33％。

春雨表示，春雨扣件線材方面，主要在10月台灣內銷線材較去年同期增加約104％，外銷螺絲亦較去年同期大幅增加33％。大陸東莞10月份已恢復供電，單月生產未受影響，營收創近五個月新高。

另印尼地區，因政府加快施打新冠疫苗施的速度，疫情已獲控制，經濟活動回復正常，廠內員工疫苗兩劑施打率已高過八成，近百日無員工確診，使印尼廠出貨量大增，9月及10月營收接續創新高。

伴隨美國眾議院11月5日通過約1.2兆美元的基礎建設法案，在基礎建設刺激下，鋼鐵需求必然走高，加上美國與歐盟在G20峰會就鋼鐵配額達成協議，全球鋼鐵貿易貨暢其流，有利國際鋼市產銷優化，將激勵市場需求。另根據世界鋼鐵協會預測，今年全球鋼鐵需求將成長4.5％、明年將較今年再成長2.2％，預估明年需求續呈上行趨勢。