工業電腦廠事欣科（4916）公告10月營收1.48億元，年減13.07％、月減18.79％，主要受部分零組件缺料影響，導致產品出貨時程往後遞延，預計11、12月起將陸續補上，以在手訂單來看，明年首季可望維持向上動能，業績先蹲後跳。

事欣科前10月營收17.92億元，因去年前5月仍有合併恩德營收，導致年減幅度為41.54％，若以本業計算，則呈現穩步復甦態勢。針對部分料件短缺問題，公司也持續採取在現貨市場購買，以及尋求長期合作供應商支援等方式因應，進一步提高產品達交率。

事欣科10日並公布第3季財報，稅後淨利2069.9萬元，EPS 0.25元，較去年同期轉盈，累計前3季稅後淨利9640.8萬元，EPS 1.17元。隨著缺料情況可望好轉，博弈、Kiosk專案產品陸續出貨下，遞延效應估自年底前開始發酵，整體營運、獲利將有機會優於第3季。

展望明年，事欣科受惠博弈、Kiosk客戶積極下單，整體需求看好，且墨西哥廠、北美PTI等子公司皆有設備投資、優化生產效率，預估營運規模可望持續擴增，帶動毛利率回升至20％以上水準。

此外，事欣科董事會決議將發行5億元無擔保轉換公司債，主要用途為償還銀行借款。