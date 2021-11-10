第七屆經濟部「國家產業創新獎」10日舉辦頒獎典禮，福特六汽車智慧製造精進團隊考量台灣市場需求，開發出適合本地之智慧製造升級方案，實現台灣汽車產業聚落之願景，創造出兼具品質與效率的汽車生產供應鏈，成果受到第七屆經濟部國家產業創新獎的肯定，獲頒團隊類獎項。

由經濟部設置之「國家產業創新獎」，向來有產業創新奧斯卡獎之稱，副總統賴清德於典禮致詞時表示，大疫時代來臨，全球經濟產業情勢產生劇烈變化，疫情造成許多不確定變因，對於台灣產業而言，是挑戰也是轉機。期許產業能持續研發創新，展現靈活應變能力，才能厚實底蘊，進而在變動的時代中開創新局。

福特六和汽車智慧製造精進團隊所開發出的智慧製造升級方案充份結合新車型國產計畫，為專案展現最佳成果驗證。其透過「智慧機器人重建生產線」、「虛實整合提升整線智動化」、「大數據分析提升產品品質」，以及「擴大供應商智機整合應用，提高產業附加價值」四大策略，以及「IoT數位聯網」、「AI決策與預測」、「大數據蒐集分析」三大運用科技面向，實際運用於智慧製造生產流程，並建構全台第一條彈性車身產線，創造同一條產線可容納四種車型同時生產的實力，且切換車型僅需30秒，進而提升生產管理效率，並且滿足少量多樣之市場需求。