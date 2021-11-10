大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）公告第三季財報，單季合併營收13.16億元、年增4.99％，營業利益588.3萬元。麗清表示，第三季向為汽車產業傳統暑休淡季，雖主要客戶包含華域集團、大茂偉瑞柯等針對LED車燈模組之需求非常緊密且暢旺，惟因車用晶片長期短缺而供貨量大減下，稅後淨利達939萬元、年減83.45％，EPS為0.09元。

麗清表示，第三季LED車燈模組中各產品營占比分別為頭燈26％、晝行燈22％、尾燈49％，其中頭燈營收比重較去年同期的15％增加11個百分點，而尾燈的營收明顯年增，主要受惠全球品牌車廠加速車燈設計朝向複雜功能與多元性趨勢，明確帶動LED頭燈滲透率提升，以及推進麗清單一LED車燈產品平均售價的表現，目前在手訂單確實可支撐產能達到滿載，雖本季因車用晶片短缺影響稼動率僅達六至七成，再加上認列台灣觀音新廠未達產能之相關費用，但第三季整體毛利率依舊站穩15.21％、而營業利益率0.45％。

麗清也公布10月營收，自結10月合併營收3.55億元，月減35％、年減13.32％，公司解釋主要受到大陸十一長假工作天數較少，及車用晶片長期缺料的影響；累計前十月合併營收43.79億元、年增30.04％。

展望第四季，麗清表示，隨著進入第四季傳統汽車產業旺季，目前接單滿載至明年，而晶片短缺問題有望在年底逐步改善，將有助於推進公司稼動率持續上升；再者，目前觀音廠出貨車款已自三款增加到五款，並預計於明年5月開始第二期擴廠新增一套生產設備，隨著主要客戶車款持續更新，帶動大燈控制器滲透率提升，將創造麗清觀音廠生產學習曲線拉高，將精進整體毛利率與獲利能力表現，挹注整體營運表現更上一層樓。