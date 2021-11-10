金管會於10日核准鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司申請募集投資國內外之開放式債券型「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金」。

該基金總面額等值新臺幣200億元整，新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元，由元大商業銀行擔任基金保管機構，並以新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。該基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元。

金管會指出，原則上，該基金自成立日起屆滿3個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在1年以上（含）；自成立日起6個月後，投資於國內外符合「投資等級綠色債券」之總金額，不得低於該基金淨資產價值之70％(含)。所謂「綠色債券」，係指依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列具有綠色工具指標(資訊欄中之資金用途具備Green Bond／Loan)之債券。